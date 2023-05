Il tue sa femme et sa belle-soeur puis se rend à la police

Un homme de 39 ans a été mis en examen et écroué dimanche, après s’être rendu à la police pour les meurtres de sa femme et de sa belle-sœur sur fond, a-t-il dit, de séparation conflictuelle, a annoncé le Parquet de Nîmes.

«Plusieurs coups de couteau létaux»

Initialement ouverte au Parquet d’Alès, l’enquête a été reprise par le Parquet de Nîmes qui a ouvert une information judiciaire et donne des détails sur le déroulement des faits aux Salles-du-Gardon vendredi après-midi. Mariée depuis décembre 2020, mère d’un bébé de 10 mois, l’une des victimes, âgée de 26 ans, avait décidé de se séparer il y a quelques mois du mis en cause et avait déposé une main courante en décembre «pour signaler qu’elle quittait le domicile conjugal de Cavaillon (Vaucluse), tout en craignant que le père n’emmène l’enfant au Maroc» d’où il est originaire, explique la procureure de Nîmes, Cécile Gensac, dans un communiqué.

«Important contentieux»

En intervention au domicile et témoin du drame, une esthéticienne a été sommée par l’individu de l’accompagner au commissariat d’Alès. Sur le trajet, il expliquait avoir un «important contentieux» avec sa belle-famille, selon le Parquet, qui précise que l’enquête s’attachera à vérifier toutes les «déclarations et arguments». En situation irrégulière, «l’individu a fait l’objet au plan administratif d’obligation de quitter le territoire national par les préfectures de la Drôme et du Vaucluse en 2019 et mai 2022», ajoute le Parquet. Aucune procédure pénale pour violences conjugales n’était en cours et il n’a pas d’antécédent judiciaire connu à ce sujet en France.