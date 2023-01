Alerte météo: Il va faire très froid dimanche matin au Luxembourg

Un nouveau coup de froid va toucher le Luxembourg dimanche matin, prévient MeteoLux. Le météorologiste a lancé une alerte de niveau jaune pour le nord du Grand-Duché, entre minuit et 9h. Les températures minimales se situeront autour de -8 à -6°C mais localement, ces températures pourraient être légèrement plus basses, précise MeteoLux. Le thermomètre retrouvera des valeurs positives dans l'après-midi, de 1 à 3°C, sous un ciel partiellement voilé.

Le début de la semaine sera moins froid, avec des températures généralement comprises entre 3 et 5°C au meilleur de la journée. La pluie devrait faire son retour et des rafales de vent jusqu'à 60 km/h sont attendues lundi, mercredi et jeudi.