En Afghanistan : Il vend un rein pour la survie de sa famille

Sans travail et criblé de dettes, Nooruddin n'a pas eu d'autre choix: pour sauver sa famille menacée par la faim, il a vendu un de ses reins, comme de nombreux Afghans.

«Je n'avais pas d'autre choix. Je devais le faire pour l'avenir de mes enfants», explique Nooruddin, habitant du quartier le plus pauvre d’Hérat, cité proche de la frontière avec l'Iran.

Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en août dernier, l’Afghanistan est plongé dans une profonde crise financière, aggravant une situation humanitaire déjà désastreuse, après quatre décennies de conflit et des récentes sécheresses.

Neuf millions menacés de famine

Les avoirs afghans à l'étranger sont gelés et l'aide internationale - qui finançait près de 75% du budget afghan - commence à revenir lentement, après avoir été arrêtée net.

Une solution à court terme - la somme a vite été dépensée - et pas sans conséquences.

«Aujourd'hui je regrette. Je ne peux plus travailler. Je souffre et je ne peux plus rien soulever de lourd», dit le jeune père devant sa maison, dont l'une des fenêtres est recouverte d'une bâche plastique.