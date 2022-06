En Moselle : Il vendait des voitures fictives et se faisait virer l'argent au Luxembourg

FONTOY – Un jeune homme originaire de Fontoy a été condamné à une peine de prison ferme pour avoir escroqué plusieurs acheteurs de véhicule.

Un jeune homme habitant Fontoy (Moselle) a été condamné à cinq mois de prison ferme par le tribunal de Thionville, pour avoir escroqué deux acheteurs de voiture via une annonce en ligne sur un site spécialisé. L'homme âgé de 22 ans à l'époque des faits (2020) a réussi à se faire passer pour un professionnel, indique Le Républicain Lorrain, avec des documents qui donnaient le change: bon de commande avec numéro de Siret, numéros de châssis et d'immatriculation du véhicule, téléphone, etc.