ING Marathon Luxembourg : Il veut être le plus vieux marathonien du monde

LUXEMBOURG - Fauja Singh, 99 ans, participera à l'ING Marathon dans l’espoir de déloger un Grec du livre des records et ainsi devenir le plus âgé à boucler les 42,195 kilomètres.

La cinquième édition propose décidément des nouveautés. Avec un nouveau tracé, un départ et une arrivée à Luxexpo mais également avec une tentative de record pas banal. Outre le vainqueur de l’an passé, le Kenyan, John Ngeno, qui tentera sans doute d’améliorer son temps, il en est un qui veut absolument boucler la distance. Fauja Singh participe à la troisième édition de la course des représentants d’église et religieux (InterFaith), parrainée par le Dalai Lama.