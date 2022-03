Record : Il veut franchir le mur du son en chute libre

L'aventurier casse-cou autrichien Felix Baumgartner s'élancera mardi depuis l'atmosphère pour franchir le mur du son et battre le record du monde de saut en chute libre.

La tentative de Felix Baumgartner, d'abord prévue lundi, a été repoussée d'une journée en raison des conditions météorologiques, et notamment de températures trop froides et d'un vent trop fort dans la région de Roswell (Nouveau-Mexique), où doit avoir lieu l'expérience. Felix Baumgartner sera d'abord transporté dans une capsule attachée à un immense ballon gonflé à l'hélium, à une altitude record de 36 576 mètres, avant de sauter dans le vide, vêtu d'une combinaison pressurisée.

L'Autrichien, âgé de 43 ans, s'entraîne depuis 5 ans pour ce saut, au cours duquel il sera en chute libre pendant 5 minutes, avant d'ouvrir son parachute à 1 500 mètres d'altitude. S'il parvient à franchir le mur du son, à 1 227,6 km/h, Felix Baumgartner ira aussi vite qu'une balle de pistolet.

Un contrôle «absolu»

Le plus grand danger pour l'aventurier est de perdre le contrôle et de se mettre à tourner sur lui-même, entraînant une perte de connaissance. «Sur une mission comme celle-là, vous devez être prêt mentalement et avoir un contrôle absolu de vos mouvements, et je suis parfaitement préparé», a déclaré M. Baumgartner. Il espère battre une série de records, parmi lesquels le saut le plus haut - plus de trois fois l'altitude moyenne d'un avion de ligne - et la vitesse la plus rapide atteinte par un être humain en chute libre.

La mission Red Bull Stratos, forte d'une équipe de 100 personnes, espère également, avec ce saut, contribuer à la recherche médicale en matière aéronautique. «Nous allons créer un précédent pour l'aviation. Personne n'a jamais franchi le mur du son sans être à l'intérieur d'un aéronef», a déclaré le responsable médical de la mission, le professeur Jonathan Clark, qui fut le chirurgien des équipages de six vols des navettes spatiales américaines.

Trois heures d'ascension, 20 minutes de descente

La mission va tester «de nouveaux équipements et développer des procédures de survie à très haute altitude et dans des situations d'accélération extrême, qui permettront d'améliorer la sécurité des astronautes et d'éventuels futurs touristes de l'espace», a-t-il ajouté. La capsule qui transportera Felix Baumgartner aux frontières de l'atmosphère s'élèvera vers 6h locales, accrochée à un ballon à hélium géant - plus haut que la Tour Eiffel une fois gonflé.

L'ascension devrait prendre de deux à trois heures. La descente, si tout se passe bien, ne devrait pas durer plus de 20 minutes, dont 5 en chute libre. Le saut sera retransmis en direct sur le site Internet de la mission, www.redbullstratos.com, grâce à plus de 35 caméras au sol et dans les airs, dont certaines accrochées à la combinaison de Felix Baumgartner.

En direct sur Internet

Le record de saut en parachute en chute libre est détenu depuis 1960 par un ancien colonel de l'aviation américaine (US Air Force), Joe Kittinger qui, à partir d'un ballon gonflé à l'hélium, avait sauté de 31 333 m.

Le vétéran, aujourd'hui âgé de 83 ans, fait lui aussi partie de la mission Red Bull Stratos. «L'homme a toujours été curieux, et veut toujours aller plus vite, plus haut, plus bas, plus profond - c'est l'un des défis de l'humanité. On veut toujours dépasser nos limites», déclare M. Kittinger.