Giovanni Bonamy : Il veut montrer ses pecs et ses abdos sans être censuré

«Comme Insta et Snap détruisent la plupart de mes photos sexy, j'ai créé un compte sur OnlyFans avec des shootings exclusifs», a indiqué jeudi dans une story Giovanni Bonamy. Le mari de Hillary («Les Ch’tis») adore prendre la pose, à moitié nu, dans des positions quelque peu aguicheuses, ce qui lui a valu des signalements et quelques censures.

Ainsi, le 19 juillet, il postait une photo de lui dans le plus simple appareil, ses parties intimes n'étant cachées que par un poteau avec pour légende: «Fichu poteau! Alerte canicule». Le cliché a depuis été supprimé, la police d'Insta n'ayant sans doute guère apprécié le caractère ultra-osé de la pose.

Mais l'ancien mannequin reconverti en influenceur en homme d'affaires l'assure, il n'est sur OnlyFans que pour s'amuser et continuer à poser comme il l'entend. Sans aucune intention de flirter avec l'une ou l'autre. Il est un homme rangé, marié depuis le mois dernier avec Hillary et père de deux petits garçons, Milo (2 ans) et Matteo (neuf mois).