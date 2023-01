Miracle aux États-Unis : Il veut tuer sa femme et ses enfants, mais ils survivent à une chute de 80 mètres en voiture

Le Dr Dharmesh Arvin Patel n’avait certainement pas prévu ce scénario. Lundi, l’homme de 41 ans a précipité sa Tesla du haut de «Devil’s Slide» (ndlr: le toboggan du diable), une falaise située entre Pacifica et Montana (Californie). Avec lui à l’intérieur, se trouvaient sa femme et leurs deux enfants de 7 et 4 ans, relate KTVU. Robin Johnson était de passage dans le coin quand il a vu une voiture blanche rouler «extrêmement vite» à la sortie d’un tunnel. «Et puis je vois dans mon rétroviseur le véhicule franchir la barrière et plonger», raconte-t-il.