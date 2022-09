Miracle en Chine : Il vient aider après un séisme, perd ses lunettes et s'égare dans la montagne

Un Chinois, qui avait soigné ses collègues blessés à la suite d'un séisme meurtrier et qui s'était ensuite perdu dans les montagnes, a été retrouvé 17 jours plus tard, selon un média d'État. Un tremblement de terre de magnitude 6,6 a frappé la province du Sichuan (sud-ouest) le 5 septembre. Le drame a fait au moins 93 morts et conduit au relogement d'urgence de milliers de personnes.