Royaume-Uni : Il violait des cadavres de femmes «de 9 à 100 ans»

Le mois dernier il avait plaidé coupable de douze chefs de pénétration sexuelle d'un cadavre et quatre chefs de possession de pornographie extrême entre 2007 et 2020, ces faits correspondant au total à 23 victimes, dont certaines n'ont pas été identifiées.

«Au moins 101 femmes et filles»

Au total, David Fuller a ainsi agressé sexuellement les cadavres «d'au moins 101 femmes et filles, même si dix des victimes n'ont pas pu être identifiée et ne le seront probablement jamais», a déclaré le procureur lors de cette ultime audience. La plus jeune de ses victimes avait neuf ans, la plus âgée 100 ans.