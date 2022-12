Aux Etats-Unis: Il viole un chien, détruit une crèche de Noël et tente de voler une voiture

Aux États-Unis : Il viole un chien, détruit une crèche de Noël et tente de voler une voiture

Le trentenaire s’est précipité vers une église, où il a démoli une crèche de Noël, a cassé des plantes en pot et lancé des jouets d’enfants qui se trouvaient dans la zone récréative. Le coût des dégâts est estimé à 400 dollars. En quittant l’église, l’Américain a endommagé une boîte aux lettres et essayé de voler une voiture pour prendre la fuite. Il a finalement interpellé et mis en examen pour exhibition obscène et méfait criminel dans un lieu de culte, notamment. Il a été libéré sous caution et sera jugé prochainement.