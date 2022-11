En France : Il vise un chevreuil mais tue un autre chasseur

Un chasseur de 56 ans est mort, tué par balle lors d'une partie de chasse dans la forêt de Monieux près de Carpentras (Vaucluse), a indiqué dimanche la gendarmerie, évoquant un accident. Le chasseur auteur du tir a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte pour «homicide involontaire» afin d'éclaircir «les causes de la mort», a précisé le parquet de Carpentras.

«Les deux hommes chassaient ensemble, l'un a voulu tirer sur un chevreuil et a touché» la victime au dos avec un fusil de chasse, a expliqué la gendarmerie alertée à 16h20 dimanche. «Les pompiers ont essayé de secourir» l'homme blessé par balle et toujours vivant à l'arrivée des forces de l'ordre et des secours, en vain, a indiqué la même source.