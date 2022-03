Il vit grâce à ses délires sur YouTube

«Quand j’ai commencé à publier des vidéos sur le site, ce n’était pas pour faire de l’argent. Mais quelle bonne surprise ensuite d’en gagner!».

«Mais j’ai passé pendant plus d’une année quarante heures par semaine sur le site sans toucher un centime», précise le comédien satirique dont l'émission What the buck?! cartonne. Grâce à des millions de visites générant plus de 80 000 euros de revenus, Buckley a pu quitter son poste dans l’administration.