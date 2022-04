Aux Etats-Unis – Il vivait depuis 4 ans avec son fils mort dans la cuisine

La police de New Boston (Texas) a reçu un appel d’une personne inquiète pour des membres de sa famille, mardi soir. Pour s’assurer que le père et son fils allaient bien, des officiers se sont rendus au domicile de David McMichael, 67 ans. L’homme les a accueillis en leur expliquant que le corps de son fils Jason, mort en mai 2018, se trouvait dans sa cuisine. En entrant dans la pièce les policiers ont effectivement retrouvé le squelette du jeune homme, étendu au sol.

L’homme a été arrêté, mis en examen pour maltraitance sur un cadavre et placé en détention, rapporte KSLA. Pour l’heure, les autorités sont dans le flou le plus total quant aux circonstances de la mort de Jason McMichael. L’âge de la victime n’a pas non plus été communiqué. «Nous attendons le rapport d’autopsie de l’Institut médico-légal. La police est en train d’interroger les membres de la famille», a indiqué Katie Jimenez, porte-parole de la police de New Boston. D’après les informations que détient la police, Jason n’a jamais fait l’objet d’un avis de disparition.