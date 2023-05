A Luxembourg: Il voit la police, s'enfuit, puis est arrêté avec de la drogue

Les faits remontent à lundi après-midi et la police les dévoile ce mercredi. Une patrouille à pied de la police a en effet pu arrêter un homme fortement soupçonné de trafic de drogue dans le quartier de la Gare de Luxembourg-Ville. Passé dans un premier temps inaperçu, l'individu a attiré l'attention des policiers en prenant la fuite au moment où il les a vus.

Après une course poursuite, le suspect a été rattrapé et arrêté. Les agents l'ont alors emmené au poste où ils ont pratiqué une fouille corporelle qui a permis de confisquer 300 grammes de marijuana répartis en 57 sachets, cinq téléphones portables et 707 euros en espèce.