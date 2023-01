Justice à Thionville : Il volait des arbres en Moselle: il écope de deux ans de prison

Le tribunal correctionnel de Thionville a condamné lundi, à deux ans de prison, dont un an avec sursis, un ancien dirigeant de groupement forestier accusé d'avoir coupé et revendu du bois de parcelles privées ne lui appartenant pas.

En plus d'une peine de deux ans de prison dont un avec sursis, le prévenu a également l'obligation de travailler, de payer des dommages et intérêts aux parties civiles ainsi que les sommes dues au Trésor public.

Lors du procès en octobre , le parquet avait requis trois ans de prison, dont deux avec sursis. Le prévenu avait présenté des excuses et expliqué qu'il avait été poussé par la «hausse des prix du bois» et par la demande de négociants en bois qui «lui mettaient la pression».

«Un avertissement à ses petits copains»

«On ne sait pas comment ça va se passer au niveau de tous les propriétaires: certains sont indemnisés à 100%, d'autres non. Pour ceux qui ne seraient pas indemnisables on va trouver des solutions, on ne va pas laisser les gens comme ça», a réagi Didier Daclin, président de la Fédération des syndicats de forestiers privés de Moselle, à la sortie de l'audience.