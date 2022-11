Cambriolage au Luxembourg : Il vole alcools et bijoux le matin, il dort à Schrassig le soir

Après le cambriolage d'un sous-sol d'habitation rue Mathias Saur à Strassen mercredi matin vers 8h15, la police a immédiatement lancé une enquête qui a abouti à l'interpellation d'un suspect. Lors d'une fouille corporelle, alcools et bijoux dérobés ont été retrouvés. Le procureur a ordonné l'arrestation de l'individu et sa présentation à un juge d'instruction qui - après l'avoir auditionné - a délivré un mandat d'arrêt. Il a été ensuite transféré au centre pénitentiaire de Schrassig.

D'autres cambriolages ont eu lieu dans le pays, notamment dans la rue de Strasbourg à Luxembourg-Ville. Les voleurs ont forcé la porte d'un appartement et ont emporté bijoux et objets de valeur, tout comme à Bertrange, rue de Mamer, mardi entre 18h et 23h. À Strassen, route d'Arlon, plusieurs caves ont aussi été visitées.