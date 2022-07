Piratage : Il vole les données d'un milliard de Chinois et les met en vente

Un pirate informatique, qui affirme avoir subtilisé les données personnelles d'un milliard de Chinois, propose désormais ces informations à la vente sur internet.

Promue sur un forum internet à la fin juin mais repérée seulement cette semaine par des spécialistes en sécurité informatique, la base de données volées est vendue pour 10 bitcoins (soit plus de 190 000 euros).

Un pirate informatique affirme avoir dérobé les données personnelles de plus d'un milliard de Chinois. Si elle est confirmée, cette fuite de données serait l'une des plus importantes de l'histoire. Un échantillon composé de 750 000 entrées, mis en ligne par le pirate, contient les noms, numéros de téléphone portable, numéros d'identité, adresses et dates de naissance des personnes concernées.