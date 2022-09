À Luxembourg-Ville : Il vole pour 600 euros de marchandises, les employés l'empêchent de s'enfuir

LUXEMBOURG – Vol à l’étalage, rassemblement de voitures, bagarre et conduites en état d’ivresse: la police a eu fort à faire ces dernières heures.

Peu après 18h vendredi, la police grand-ducale a été avertie qu’un vol à l’étalage venait d’être commis dans un magasin du quartier de la gare à Luxembourg-Ville. L’individu avait dérobé pour 600 euros de marchandises. Les employés du magasin ont pu le retenir jusqu’à l’arrivée des fonctionnaires. Il a été arrêté et devait comparaître devant un juge ce samedi.

Plus tard dans la soirée, c’est sur le parking de Kockelscheuer que la police s’est rendue après avoir reçu des plaintes dénonçant le bruit. À l’arrivée des policiers, le bruit s’est fait nettement moindre et une grande partie des 100 véhicules et des 300 personnes ont quitté les lieux. Plusieurs avertissements ont été distribués.