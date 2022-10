Justice en Espagne : Il voulait commettre un attentat lors de Barça-Real

Appelant en mars 2020 sur Facebook «au jihad et au martyr», il avait été contacté par un recruteur du groupe EI qui l'avait initié à la messagerie cryptée Telegram, où il lui avait donné pour instruction de commettre un attentat afin de «se purifier et s'assurer une place au paradis» après avoir «consommé de l'alcool et s'être tenu éloigné de la religion dans sa vie passée».