Autobiographie de Natascha Kampusch : «Il voulait être cajolé»

L'Autrichienne Natascha Kampusch, enlevée et séquestrée pendant huit ans avant d'échapper à son ravisseur, publie mercredi son autobiographie.

La jeune femme y raconte en 284 pages son enlèvement en mars 1998 sur le chemin de l'école, les violences physiques et morales que lui a fait subir pendant huit ans Wolfgang Priklopil, dans une cave de son pavillon à Strasshof, dans la banlieue de Vienne, et dont elle a fini par s'échapper le 23 août 2006.

Selon des extraits publiés dans les journaux autrichiens, elle décrit la «la prison psychique» dans laquelle son bourreau l'avait enfermée, victime de coups d'humiliations: «Il l'a fait plusieurs fois: me jeter nue à la porte de la maison, en me disant: Enfuis- toi. Voyons jusqu'où tu peux aller.»

Natascha Kampusch, aujourd'hui âgée de 22 ans, parle de l'«amour dérangé de Priklopil», qui malgré les abus sexuels recherchait autre chose: «L'homme, qui me battait, m'enfermait dans sa cave et me laissait mourir de faim, voulait être cajolé». «Il voulait avoir quelqu'un pour qui il serait la personne la plus importante au monde. Il semble n'avoir trouvé aucun autre moyen que d'enlever une timide enfant de dix ans», relate-t-elle.