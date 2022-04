Au Japon : Il voulait «rendre les vierges accros» à ses plats

Une des chaînes de restauration les plus populaires du Japon a viré un de ses dirigeants après des propos particulièrement sexistes.

Yoshinoya, une chaîne de restauration rapide très répandue au Japon, a annoncé mardi avoir licencié l'un de ses hauts responsables devant le tollé provoqué par des propos sexistes que ce dernier aurait tenus lors d'une conférence de stratégie marketing. Cette société connue pour ses gyudon bon marché - un bol de riz surmonté de fines tranches de boeuf et d'oignon - a expliqué dans un communiqué avoir licencié Masaaki Ito pour des «paroles et des actes totalement inacceptables», sans donner plus de détails.

Remarques «dégoûtantes»

Un déluge de critiques a suivi sur les réseaux sociaux japonais. Une ancienne députée communiste et militante pour les droits des femmes et des LGBT+, Saori Ikeuchi, a notamment qualifié sur Twitter les remarques de M. Ito d'«ouvertement sexistes» et de «dégoûtantes». Yoshinoya s'est excusé pour cette affaire et annoncé dans un communiqué distinct réduire de 30% la rémunération fixe de son président Yasutaka Kawamura pendant trois mois.