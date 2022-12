Trahi par un carton de pizza: Il voulait se payer Greta Thunberg sur Twitter, il finit menottes aux poignets

L’ancien kickboxeur américain Andrew Tate a été arrêté, jeudi soir, en Roumanie dans le cadre d’une enquête sur la traite d’êtres humains. Il va être interrogé par les autorités luttant contre le crime organisé et le terrorisme en Roumanie dans le cadre d’une enquête motivée par des informations selon lesquelles une Américaine était détenue dans la propriété contre son gré. Reconverti en influenceur, l’Américain a été rendu célèbre par ses prises de positions machistes et ouvertement misogynes sur les réseaux sociaux.

Banni de façon permanente de YouTube, TikTok, Facebook et Instagram en raison du développement de ses discours haineux, Andrew Tate a été réhabilité sur Twitter il y a peu de temps. Il en a profité pour y interpeller jeudi la militante écologiste Greta Thunberg: «Salut Greta. J’ai 33 voitures. Ma Bugatti a un moteur quad turbo de 8 litres et un w16. Mes deux Ferrari 812 competizione en ont un de 6,5 litres et des v12. C’est juste le début», a-t-il écrit. «S’il te plaît, donne-moi ton adresse mail comme ça, je pourrai t’envoyer la liste complète de ma collection de voitures et leurs énormes émissions». Message auquel la Suédoise a répondu par un cinglant «Oui, merci de m’éclairer. Envoie-moi un mail à l’adresse energiedepetitebite@achètetoiunevie.com».