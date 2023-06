Hongrie: Il voulait «surpasser» Breivik et préparait une tuerie de masse

«Détruire la vie d’innocents»

Dans des vidéos diffusées en ligne, il évoquait «son désir de surpasser le crime de 2011» commis par Breivik et menaçait d’attaquer aéroport et gares et de «détruire la vie d’innocents», ont indiqué les enquêteurs. Il avait déjà été condamné à plusieurs reprises en Norvège pour des crimes sexuels violents, d’après des informations transmises par la police norvégienne.