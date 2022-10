Sécurité au Luxembourg: Il vous reste trois mois pour installer un détecteur de fumée chez vous

Difficile d’accrocher un pompier au plafond chez soi, «mais facile d’installer un détecteur de fumée». La ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding, a rappelé ce mardi, qu’à compter du 1er janvier 2023, chaque logement du pays devra être équipé d’au moins un détecteur de fumée, dans les chambres à coucher et les «chemins d’évacuation» type couloir et cage d’escalier. Depuis 2020, l’obligation ne portait que sur les constructions neuves.

15 euros par détecteur en moyenne

Quelles conséquences si on ne l’installe pas au 1er janvier? «On prend un risque pour sa vie», résume Alain Klein, chef de département prévention au CGDIS. L’intoxication par inhalation de fumée tue une personne par an, en moyenne, au Luxembourg. Sans compter les blessés. «Il importe d’en installer maintenant si vous n’en avez pas encore! Des incendies pendant la nuit peuvent surprendre les victimes en plein sommeil. Et les fumées ne réveillent pas mais produisent l’effet inverse», insiste Taina Bofferding. Un petit bip qui permet de se mettre à l’abri et de prévenir les secours à temps.