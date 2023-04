Au Bangladesh: Il y a 10 ans s'effondrait le Rana Plaza: «Je n'ai presque rien reçu»

Le 24 avril 2013, une usine de confection de prêt-à-porter s'est effondrée au Bangladesh et les Occidentaux, sidérés, ont découvert les visages de plus de 1 130 travailleurs morts d'avoir fabriqué leurs vêtements. La tragédie du Rana Plaza, une des pires catastrophes industrielles, a jeté une lumière crue sur la dépendance de l'industrie textile mondiale aux usines implantées dans des pays en voie de développement, où les conditions de travail sont souvent indignes.

«C'est un scandale que 10 ans se soient écoulés et que les propriétaires de l'usine textile et du bâtiment n'aient pas été punis pour le meurtre des 1 138 travailleurs», fustige Niloga, une survivante âgée de 32 ans, laissant éclater sa rancoeur. «Je n'ai presque rien reçu. Ma jambe a été écrasée et je ne peux pas travailler dans les usines. Mon mari m'a quittée il y a cinq ans car il ne voulait pas prendre en charge mes frais médicaux», explique-t-elle, en larmes.