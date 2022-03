Au Brésil : Il y a 60 ans, le Brésil s'offrait... Brazilia

La capitale brésilienne aura 60 ans mardi. Pourtant ses grandes avenues sont vides et ses chefs-d'œuvre architecturaux désertés en raison du coronavirus.

Baptisée «capitale de l'espoir» par André Malraux, Brasilia aura 60 ans mardi, mais pas le cœur à la fête avec ses grandes avenues vides et ses chefs-d'œuvre architecturaux désertés en raison de la crise du coronavirus. Les autorités locales avaient prévu de nombreuses festivités, entre concerts en plein air, expositions et une messe dans l'iconique cathédrale futuriste conçue par Oscar Niemeyer, mais tout a été reporté. Les habitants confinés sont appelés à chanter «Joyeux anniversaire» depuis leurs fenêtres et une vidéo rassemblera des témoignages de personnalités liées à l'histoire de la capitale du Brésil, inaugurée en grande pompe, le 21 avril 1960.