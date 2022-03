Date historique – Il y a 60 ans, Luxair transportait ses premiers passagers

La compagnie se targue évidemment d'avoir, depuis, développé son activité: en 2022, elle propose 88 destinations (trois de plus qu'en 2021 et 21 de plus qu'en 2019), à bord de 20 appareils (quatre Boeing 737-800, quatre Boeing 737-700, onze De Havilland Q400 et 1 Embraer 190, qui viendra rejoindre la flotte à la mi-mai). Avant la pandémie qui a durement frappé le secteur aérien, Luxair transportait plus de deux millions de passagers.