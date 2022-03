Elvismania : «Il y a 65 000 imitateurs d'Elvis dans le monde»

LUXEMBOURG - Il y a 35 ans jour pour jour, Elvis Presley mourrait. Ce jeudi, la capitale lui rend hommage avec un concert de Steven Pitman, l’un de ses plus célèbres imitateurs. Interview.

Il y a environ 65 000 imitateurs d'Elvis dans le monde. C'est un nombre incroyable, mais beaucoup surfent juste sur la vague du kitsch et mettent des vêtements trop petits, des perruques mal ajustées et dix bagues aux mains. Certains sont aussi bons que l'original. Je me suis tourné naturellement vers son style des années 60. Mais je ne me vois pas comme un sosie, plutôt comme un chanteur qui chante ses chansons.