Après cinq ans d'exil : Il y a 70 ans, la Grande-Duchesse rentrait au pays

LUXEMBOURG – Le 14 avril 1945, la Grande-Duchesse rentrait au Luxembourg après cinq ans d’exil.

Contrainte de quitter le pays en mai 1940 alors que les troupes nazies sont aux portes du Grand-Duché, la Grande-Duchesse Charlotte s’exile en France, puis en Espagne, au Portugal avant de rejoindre Londres en août 1939 puis les États-Unis. En 1943, elle retourne à Londres et, via la BBC, s’adresse régulièrement aux Luxembourgeois, désormais sous le joug hitlérien.

Luxembourg-Ville est libérée en septembre 1944 mais ce n’est que le 14 avril 1945 que la Grande-Duchesse rentre au Luxembourg. Deux jours plus tard, elle prononcera un discours émouvant à la Chambre des députés: «Nous édifierons, malgré les ravages et l'usure morale des années d'oppression, une cité humaine, plus juste, plus habitable surtout aux classes travailleuses qui ont défendu la patrie avec tant d'amour, de courage et d'abnégation... Je renouvelle l'expression de ma foi dans l'union patriotique des Luxembourgeois. La main dans la main nous marcherons au-devant de l'avenir».