François Koepp : «Il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre non qualifiée»

La séquence du 18 juillet

Ce dernier revient également sur la pénurie de main-d'œuvre, qui, selon lui, est un problème de longue date. «Pour notre anniversaire, j'ai relu des articles de presse de l'époque. Aujourd'hui, on est plus loin, on a une pénurie de personnel non qualifié. On se demande où sont les gens» déplore-t-il.