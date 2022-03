Sécurité routière : «Il y a beaucoup trop de passages pour piétons»

LUXEMBOURG – L'année dernière, 50% des accidents impliquant des piétons ont eu lieu sur des passages pour piétons. Les responsables ne sont pas toujours les conducteurs et les passants...

À l’occasion de la Semaine mondiale du piéton, l’asbl Sécurité routière présente ce lundi soir les premiers résultats du groupe de travail «sécurité piéton» mis en place en février suite à des accidents survenus fin 2012. L’accent sera mis sur les passages pour piétons. Sa directrice, Isabelle Medinger, répond aux questions de L'essentiel Online.

Pourquoi la moitié des piétons blessés le sont sur un passage pour piétons?

Isabelle Medinger: Au-delà du fait que c’est l’endroit où les riverains traversent le plus, beaucoup de passages pour piétons sont mal élaborés. Les communes luxembourgeoises ne prennent pas toujours en compte l’éclairage à proximité, le nombre de voitures qui passent ou encore la largeur de la route. Ils sont souvent mis en place de manière arbitraire parce que certains habitants ont demandé un passage à cet endroit. Il doit y avoir des repères et des règles à respecter. Il faudrait supprimer une grande partie des passages piétonniers au Luxembourg. Il y en a beaucoup trop et souvent mal situés.

Quels sont les passages les plus dangereux?

C’est du cas par cas. Mais contrairement à ce qu’on peut penser, les plus dangereux sont souvent ceux situés hors agglomération. Par exemple, un passage pour piétons sur une route à 90 ne devrait pas exister. Sur la route nationale vers Bridel, qui traverse le Bambesch, il y en a un qui relie deux chemins de promenade. Il y a déjà eu plusieurs accidents à cet endroit. Je trouve cela très dangereux.

Mais il y a aussi des accidents impliquant des piétons en ville…

Oui, parce que là aussi les passages sont trop nombreux et mal positionnés. On se rend compte que sur les lignes droites, on met en place des passages pour piétons pour réguler le trafic parce que les automobilistes roulent trop vite. C’est une grave erreur, car c'est dangereux pour les riverains. De plus, les gens se croient plus en sécurité lorsqu’ils le traversent et donc font moins attention. Mais généralement, les piétons et les automobilistes sont bien plus attentifs en ville.

Les chiffres révèlent que ce sont les personnes âgées et les enfants les plus touchés. Doit-on davantage les sensibiliser?

On a l’image du petit garçon qui court après son ballon, qui ne regarde pas, qui traverse et qui se fait renverser. Mais peut-être que la personne à sensibiliser dans ce cas est davantage l’automobiliste. Il doit aussi anticiper à l’approche d’un enfant. De plus, il est toujours plus facile d’éduquer les enfants aux dangers de la route que les adultes. Pour les personnes âgées, on doit peut être penser à un accompagnement.

Les chiffres du Statec - 193 accidents impliquant 200 piétons en 2012 - 6 personnes décédées - 64 blessés graves - 130 blessés légers