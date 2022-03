Au Luxembourg - «Il y a des inégalités face au Covid, elles sont flagrantes»

«Il y a des inégalités. Elles sont là, elles sont flagrantes et elles doivent être prises au sérieux. C'est un message pour notre système de santé». La ministre de la Santé Paulette Lenert a assuré, mardi, vouloir tirer des leçons d'une étude menée par des chercheurs du Statec et du LISER qui a démontré que le Covid n'a pas frappé de la même manière les ménages selon les revenus ou encore les origines.

«Pour moi, le résultat le plus étonnant ce sont les écarts que l'on trouve encore au Luxembourg dans les hospitalisations Covid selon le niveau de revenus. Dans un pays ou l'accès aux soins est assez aisé, on a toujours des écarts, presque du simple au double dans le risque d'hospitalisation», a insisté le Professeur Philippe Van Kerm de l'Université de Luxembourg et du LISER.