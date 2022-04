Jill Biden VS Kamala Harris : «Il y a des millions de gens aux États-Unis. Pourquoi elle?»

Selon des journalistes du New York Times, l’épouse de Joe Biden ne voulait pas que celui-ci choisisse la sénatrice de Californie comme colistière.

Avant même le début du mandat de Joe Biden à la Maison-Blanche, ses relations avec Kamala Harris étaient déjà compliquées. Et à en croire les révélations de deux journalistes du New York Times, la première dame des États-Unis n’est pas non plus une grande fan de la vice-présidente. Dans leur livre à paraître au mois de mai, Jonathan Martin et Alexander Burns racontent en effet que Jill Biden ne voulait pas que son mari choisisse Kamala Harris comme colistière, rapporte Fox News.