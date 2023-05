Kim Kardashian: «Il y a des nuits où je pleure jusqu’à m’endormir»

Depuis son divorce avec Kanye West en 2022, Kim Kardashian se sent souvent dépassée par le fait d’être une mère célibataire. S’occuper de ses quatre enfants au quotidien, North, 9 ans, Saint, 7 ans, Chicago, 5 ans, et Psalm, 4 ans, qu’elle a eus avec le rappeur, est loin d’être évident pour l’Américaine de 42 ans. «C’est le défi le plus difficile que j’ai dû relever, a-t-elle confié dans le podcast «On Purpose with Jay Shetty». «Il y a des nuits où je pleure jusqu’à m’endormir. Comme si un ouragan avait frappé ma maison. C’est de la folie complète».