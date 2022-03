Marco Prince : «Il y a du lourd, cette année encore! »

Qui succèdera à Soan, Amandine Bourgeois, Julien Doré et Christophe Willem? Pour trouver cette perle, le jury accueille Marco Prince, un juré sans a priori, porté seulement par l’émotion et le plaisir.

«L'essentiel»: «Nouvelle Star» est de retour. Vous arrivez dans l’aventure dans le jury aux côtés de Lio, Philippe Manœuvre et André Manoukian. Dans quel état d’esprit êtes-vous?

Marco Prince: J’arrive dans cette histoire sans appréhension, sans pression et succède à Sinclair dans le jury. Et déjà, je me sens comme chez moi… Bon, c’est vrai, la musique est un sujet que je pratique depuis vingt-cinq ans, chanteur du groupe FFF, compositeur de BO pour le cinéma. Et puis, trois années de suite, j’avais dit non à la «Star Academy». Mais là quand j’ai été contacté pour «Nouvelle Star», ma fille de 18 ans a fait des bonds. Et des amis m’ont dit: «Fais-le! Vas-y, Marco!»

Quelle a été la connexion qui vous a conduit jusqu’au jury?

Le seul que je connaissais vraiment dans cette histoire, c’est Sinclair. C’est un copain à moi mais ce n’est pas par lui que ça s’est passé. Avant l’été 2009, des personnes de la production de l’émission m’ont approché. Elles m’ont sondé. À tout hasard. Plusieurs personnes ont été approchées, dont Benjamin Biolay qui, je crois savoir, a hésité… et puis, un jour, c’est Sinclair lui-même qui m’a annoncé qu’il quittait «Nouvelle Star» sans savoir que j’avais été contacté…

Cette année, TF1 a mis en sommeil «Star Academy»... il se dit que des émissions comme la Star Ac’ ou «Nouvelle Star» sont en fin de cycle…

J’avoue que je ne connaissais pas bien «Nouvelle Star». J’ai visionné des émissions des années précédentes. Et j’ai compris l’engouement du public pour ce programme. Il y a chez les candidats qu’on retrouve au final à Baltard une vivacité, une énergie. Il y a quelque chose dans leur regard- une étincelle dans l’œil. Et pour certains, il y a la grâce! Et puis, «Nouvelle Star», on ne le rappellera jamais assez, c’est un concept, un format décliné dans 37 pays dans le monde…

Comment se sont passés les castings pour cette édition 2010? Des castings qui, avec 5 000 candidats de plus que la saison dernière, ont battu le record de participation…

Il y a du lourd, cette année encore! Mais je ne viens pas dans le jury pour découvrir LA VOIX… Moi, je suis très ouvert musicalement : j’écoute aussi bien Glenn Gould que du hip hop, et plein d’autres choses. Ce qui m’intéresse dans cette aventure, c’est une idée toute simple: répondre aux émotions et aux impulsions que me provoque la partition délivrée par quelqu’un. Mon jugement, et pas seulement dans «Nouvelle Star», c’est l’émotion!

Dans le jury, chaque membre a son rôle. Quelle partition allez-vous jouer?

Quand j’ai accepté de rejoindre cette aventure, j’ai posé une condition. Une seule. Je n’entre pas dans «Nouvelle Star» pour faire good ou bad. Mais pour être moi. Je veux être libre de mon image. Si je fais de la musique, c’est pour régaler des parties de mon cerveau qui font rêver!

L’an passé, le public a choisi Soan, un personnage qui, pour le moins, fait débat…

… mais j’ai vu tous les vainqueurs de «Nouvelle Star»! Et je ne me suis pas obligatoirement arrêté sur ceux qui ont gagné. Ainsi, j’ai bien aimé dans l’édition 2008 des garçons comme Benjamin Siksou et Jules. Quant à Soan, la France l’a choisi. Il n’a rien volé, il a gagné à la régulière. Et surtout, la France l’a choisi dans une année de crise économique, sociale. Soan a gagné parce qu’il correspond à l’époque…

Il se dit aussi que vous avez pris un plaisir immense devant la caméra, pendant les castings et pendant les sélections au théâtre à la mi-janvier…

Et comment! Ça a dû se dire parmi les gens de la profession. Parce que «Nouvelle Star» n’a pas encore démarré en diffusion, et j’ai déjà reçu des propositions de différentes chaînes!