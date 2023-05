Il y a encore des gens, vraiment, qui ne se lavent pas les mains en sortant des WC?

Malgré quelques règles de bon sens, malgré une pandémie mondiale qui semblait avoir fait du sujet une évidence, ce vendredi 5 mai reste celui de… la Journée mondiale de l'hygiène des mains. Une initiative de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui doit bien regretter d'admettre que «des lacunes» persistent en la matière. Une journée mondiale pour rappeler à ceux qui l'ignorent encore que se laver les mains régulièrement reste «l'une des méthodes les plus efficaces pour prévenir et réduire la propagation de bactéries et des virus». Soit.