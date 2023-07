Olivia Rodrigo: «Il y a eu beaucoup de pression pour cet album»

À seulement 20 ans, Olivia Rodrigo connaît déjà la gloire. Son premier disque, «Sour», sorti en mai 2021, est devenu l’album le plus écouté en une semaine pour une artiste féminine sur la plateforme de streaming Spotify. D’avril à juillet 2022, sa première tournée intitulée «Sour Tour» a également cartonné à travers les États-Unis, le Canada et l’Europe.

Elle en a profité pour parler du premier single issu de cet opus, «Vampire», qu’elle aime tout particulièrement. Il faut dire que les paroles de ce titre ont un sens bien plus profond qu’il n’y paraît. «Ce n’est pas une chanson qui dit: ''Oh, ce mec m’a fait du mal'', a-t-elle expliqué. Ça, pour moi, c’est superficiel. Ce que j’aime dans cette chanson, c’est qu’elle est introspective. Il s’agit davantage de mes regrets et du fait que je m’en veux d’avoir fait quelque chose qui, je le savais, n’allait pas bien se passer, et que j’en assume la responsabilité».