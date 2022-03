Stationnement : «Il y a toujours des places de parking à Luxembourg»

LUXEMBOURG - Est-il difficile de garer son véhicule dans un parking de la capitale? Des chiffres démontrent que certaines places restent désespérément vides.

«Le ressenti subjectif est le suivant: je ne trouve pas de place de stationnement en ville», nous a indiqué Paul Hoffmann, directeur à la Direction mobilité de la ville de Luxembourg. «Alors que d'une façon objective, si on prend les disponibilités dans les parkings couverts, on peut le voir en ligne tous les jours, il y a toujours des places disponibles».

Sauf pour les deux parkings Knuedler et Théâtre qui sont complets le matin à partir de 10h. «Pour tous les autres parkings autour et même si on va plus loin, poursuit Paul Hoffmann, il y a toujours des disponibilités, alors que le sentiment subjectif des gens ne reflète pas la réalité objective de la situation des parkings en ville».