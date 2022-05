Festival de Cannes : « Il y a trop de bruit, je pars»: Sharon Stone fait capoter une soirée caritative

À Cannes, l'actrice américaine a joué les divas lors d'une vente aux enchères destinée à récolter de l'argent pour les enfants ukrainiens.

Elle assure chaque année en temps que présidente de l'amfAR, fondation qui organise chaque année un gala à Cannes pour lever des fonds pour financer la prévention et la recherche contre le sida. Elle est visiblement moins investie et moins patiente quand il s'agit d'autres causes. Marraine d'une vente aux enchères organisée à l'hôtel JW Marriott par l'ONG Better World Fund visant à récolter de l'argent pour les petits Ukrainiens hospitalisés en Pologne, l'Américaine aurait eu un comportement inacceptable.