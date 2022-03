Avions Boeing : Il y a un problème sur des moteurs de 777

General Electric et Boeing ont alerté mercredi les compagnies sur un problème potentiel affectant les moteurs du long-courrier 777, dont deux réacteurs sont tombés en panne en plein vol cette année.

La pièce, produite par la société italienne Avio Spa, est présente sur 26 Boeing 777-300ER en service et 44 autres en cours de fabrication. General Electric et Boeing ont demandé aux compagnies d'inspecter et de remplacer sur les avions les boîtes concernées par cette période de six mois.