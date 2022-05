Au Luxembourg: «Il y a un stock de voitures d’occasion disponibles»

Conséquence des difficultés de production rencontrées par le secteur automobile, le marché de l’occasion a gonflé depuis la crise du Covid. Ce dont les professionnels vont tenter de profiter cette semaine, au Luxembourg, lors du festival de l’auto d’occasion, qui se tient à partir d’aujourd’hui, et jusqu’à dimanche inclus, dans plus de 80 concessions.

Malgré la forte demande globale en véhicules, «il y a clairement un stock d’occasions disponibles, peut-être moins que les années "normales", mais plus qu’on ne pourrait le croire, car les concessionnaires se sont organisés depuis un certain temps pour en acquérir, même en dehors du pays», observe Philippe Mersch, président de la Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (Fedemo).

«Les gens ont moins roulé pendant la période Covid»

Parmi le choix proposé aux clients, des véhicules moins récents qu’auparavant - fatalement puisqu’il y a moins de véhicules neufs qui sont distribués - mais pas forcément plus kilométrés. «Les gens ont aussi moins roulé pendant la période Covid», constate Philippe Mersch. Et de compléter: «Par plus "vieille", on entend âgées de 3 à 4 ans, cela reste des occasions récentes, certifiées et vendues dans un cadre de qualité».