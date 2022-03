Régionales 2010 : «Il y aura 6 000 nouvelles places sur l'axe Metz-Luxembourg»

S'il est réélu le 21 mars, à la tête du Conseil régional de Lorraine, le socialiste Jean-Pierre Masseret intensifiera les efforts dans la mobilité.

Et le Luxembourg? «Quand j'y vais, je ne le fais pas toujours savoir!». Et Juncker? «C'est l'homme politique que j'admire le plus en Europe. Si ça n'avait tenu qu'à moi, et pas à Sarkozy, il serait président de l'UE!» Et la future collaboration avec le Grand-Duché? «On a déjà travaillé ensemble et on continuera à le faire».