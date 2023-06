Grèce : «Il y aura plus de plastique que de poissons» dans la mer en 2050 

S’appuyant sur des rapports environnementaux, Lefteris Arapakis s’émeut du fait que d’ici à 2050, «il y aura plus de plastique que de poissons» dans la mer. «On nage dans le plastique!», lance-t-il. Les déchets marins retrouvés ne proviennent pas seulement de Grèce, mais de toute la Méditerranée, et se déplacent au gré des courants.

Depuis sa création, l’ONG a déjà œuvré auprès de plus de 1 200 pêcheurs qu’elle sensibilise à «la dégradation de l’environnement maritime». Active dans 42 ports à travers toute la Grèce, elle fournit notamment aux pêcheurs de grands sacs pour les déchets marins qu’ils peuvent, une fois rentrés au port, déposer dans une benne. Et pour chaque kilogramme de plastique qu’ils livrent, ils perçoivent une maigre rétribution.

Ne plus rejeter les déchets à la mer

Depuis octobre 2022, 20 tonnes de plastique et de vieux matériel de pêche ont été extraites par cette ONG, qui depuis sa création en 2018 a ramassé au total plus de 597 tonnes. Le plastique récupéré est ensuite acheminé dans une usine de recyclage, où il est transformé en granulés pour fabriquer de nouveaux produits, notamment des chaussettes, des maillots de bain ou des meubles.

Déclic

Parmi les déchets récupérés, 16% sont des filets de pêche. Viennent ensuite les plastiques en polyéthylène de haute et de basse densité (12,5% et 8% respectivement), des métaux (7,5%) et d’autres types de plastiques recyclables. Le reste, soit tout de même 44%, est constitué de plastiques non recyclables.