Will Smith sur la gifle: «Il y avait cette rage enfermée en moi depuis très longtemps»

Le plus compliqué à gérer pour Will Smith a été que son acte a fait du mal à d’autres personnes. «J’ai compris cette idée qui dit que les gens blessés blessent les autres. Celui que j’étais à ce moment-là n’est pas celui que je veux être, a-t-il ajouté. J’étais beaucoup de choses. J’étais ce petit garçon qui regardait son père battre sa mère. Et tout a refait surface à ce moment-là.» «Mais cela ne justifie en aucun cas ce que j’ai fait. Je comprends à quel point cela a pu être choquant pour les gens. Je n’étais plus moi-même. Il y avait cette rage qui était enfermée en moi depuis très longtemps», a expliqué l'acteur.