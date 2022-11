Drame aux États-Unis : «Il y avait des corps par terre, des éclats de verre, des gens pleuraient»

Au moins deux armes à feu ont été trouvées sur les lieux. «Je peux confirmer que le suspect a utilisé un fusil», a déclaré le chef-adjoint de la police de la ville de Colorado Springs, Adrian Vasquez. Il «est entré dans la boîte et a immédiatement commencé à tirer», a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. Les autorités ont identifié le suspect, Anderson Lee Aldrich, qui a été arrêté et transporté à l'hôpital.

«Tellement terrifiant»

M. Vasquez a précisé qu'«au moins deux personnes héroïques dans la boîte l'ont affronté et se sont battues avec le suspect. Elles sont parvenues à l'empêcher de continuer à tuer et à blesser». Joshua Thurman, qui se trouvait dans la boîte de nuit, a raconté qu'il y avait «des corps par terre. Il y avait des éclats de verre, des tasses brisées, des gens pleuraient». «C'était terrifiant», a-t-il confié à des journalistes dimanche.

«C'était censé être notre refuge (...) où sommes-nous supposés aller?». Cet habitant de Colorado Springs se trouvait «sur la piste de danse quand il a entendu les tirs» et était parvenu à se mettre à l'abri dans les vestiaires. Venue pour la première fois au «Club Q» ce soir-là, Aeron Laney, 24 ans, a décrit une petite boîte de nuit «où tout le monde passait du bon temps, souriait et riait». «Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un puisse entrer et voir des gens si heureux et si à l'aise dans leur communauté, et qu'il veuille mettre fin à cela», a-t-elle dit éplorée à l' AFP.