Quadruple homicide aux USA : «Il y avait du sang partout. Ils n’ont jamais rien vu de tel»

Trois jours après un quadruple homicide qui a plongé la ville de Moscow (Idaho) dans le plus profond désarroi, beaucoup de questions restent ouvertes. Pour l’heure, aucune arrestation n’a encore eu lieu. Les enquêteurs hésitent entre deux scénarios: un crime passionnel ou un cambriolage ayant mal tourné. Or rien n’a été volé et la brutalité avec laquelle les meurtres ont été commis tend à confirmer la première hypothèse. Des policiers ont en effet confié au «Daily Mail» que la scène de crime était «la pire qu’ils aient jamais vue». Des photos obtenues par le tabloïd montrent d’ailleurs du sang s’écoulant sur le côté extérieur de la maison.

Ethan (20 ans), sa petite amie Xana (20 ans), Kaylee (21 ans) et Madison (21 ans) étaient étudiants à l’Université de l’Idaho et vivaient ensemble dans une maison à l’extérieur du campus. Très liés, ils postaient régulièrement des photos de leur joyeuse colocation sur les réseaux sociaux. «Kaylee n’aurait jamais cessé de se battre pour nous et d’exiger la vérité et la justice, et nous ne le ferons pas non plus», a déclaré la famille de la jeune femme.