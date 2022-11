Téléréalité : Illan Castronovo sort du silence après sa tentative de suicide

Le candidat de téléréalité a confirmé qu’il avait craqué, vendredi, après une «énième attaque de blogueurs».

Quatre jours après sa tentative de suicide, confirmée par son agent, Illan Castronovo a donné de ses nouvelles sur Instagram. Il a d’abord confirmé, à demi-mot, qu’il avait bel et bien voulu en finir, précisant qu’il n’avait ni l’envie ni le besoin de rentrer dans les détails pour le moment. Le célèbre candidat de téléréalité, accusé d’agression sexuelle sur mineure en novembre 2021, a ensuite détaillé les raisons qui avaient poussé son geste.

«J’ai craqué après une énième attaque de blogueurs. Plutôt que de parler de mon innocence, ma résilience ou de mes projets professionnels, ils préfèrent l’acharnement avec des sujets non avérés salissants et complètement faux. J’ai toujours clamé mon innocence et la seule enquête de police qu’il y a eue s’est terminée en ma faveur», a écrit le Français de 28 ans tout en dénonçant un «harcèlement constant». Illan a ajouté qu’il avait eu besoin d’aide et de repos et qu’il était désormais bien entouré et qu’il se remettait.

«Je me suis relevé grâce à ma famille et votre soutien»

«Ça m’a fait un bien fou de voir que je suis autant suivi et soutenu, vraiment merci du fond du cœur. Je me suis encore une fois relevé grâce à ma famille et votre soutien.» Dans un second temps, celui qui a été révélé dans «Dix couples parfaits» en 2017, a accusé Sam Zirah, sans jamais le nommer, d’être une des causes de sa tentative de suicide. Ce dernier avait menacé de porter plainte contre Illan qui avait dit que les propos de Sam finiraient par le pousser au suicide.

«Je trouve ça hallucinant qu’il ose poster ce genre de communiqué. Je suis un être humain, j’ai le droit de craquer. Un être humain sensible qui ne pense pas qu’aux clics se serait inquiété de mon état! J’aurais aimé qu’il prenne de mes nouvelles, recevoir un message privé d’inquiétude ou qu’il appelle ma mère qui est en pleurs depuis des mois. Au lieu de ça, il préfère supprimer les nombreux mauvais commentaires de sa publication qui ne vont pas dans son sens, pour contrôler son image et manipuler l’opinion publique», a pesté Illan en se demandant quelles étaient les raisons de cet «acharnement» contre lui.

Et de conclure: «Il serait temps de me foutre la paix. Il y a d’autres candidats (ndlr: de téléréalité) qui eux ont fait de vraies choses illégales et qui ont été condamnées J’aimerais que tu ne prononces plus mon prénom ni mon nom si tu n’es pas capable de reconnaître tes torts Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour ma famille. Un petit peu de respect».

Le premier post d’Illan Instagram

Et le second où il cible le blogueur Sam Zirah, sans jamais le nommer toutefois. Instagram