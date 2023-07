Football: Ils abandonnent un corbillard sur la pelouse en plein match

Des véhicules ont réalisé des dérapages et les occupants ont lancé des prospectus sans qu’on sache encore qu’elles étaient leurs motivations. Vidéo: Storyful/fch

Un match de football amical entre Dunston et Gateshead, en Angleterre, a été arrêté à la mi-temps, vendredi, lorsque des inconnus ont amené et abandonné un corbillard au centre de la pelouse.

Plusieurs individus ont conduit le corbillard et un second véhicule, une voiture argentée, au centre du terrain à la mi-temps du match qui se déroulait au stade UTS de Dunston.

Deux personnes portant des masques de ski sont ensuite sorties du corbillard et ont embarqué dans la deuxième voiture, qui est sortie du stade en franchissant une barrière. Dans ce chaos, les spectateurs ont été priés d’évacuer le stade et le match a été arrêté sur le score de 1-1.

«Une chance que personne n'ait été blessé»

Cité par The Independent, un témoin a décrit la scène: «Peu après que l’arbitre avait sifflé la mi-temps, j’ai entendu une forte détonation de l’autre côté de la tribune et j’ai immédiatement pensé que quelque chose de grave s’était produit. J’ai alors vu le corbillard arriver au milieu du terrain et faire des virages. Il était suivi d’une voiture argentée qui distribuait des tracts. C’est une chance que personne n’ait été blessés. Le coin par lequel ils sont entrés sur le terrain est l’endroit où les joueurs s’échauffent souvent à la mi-temps, mais heureusement, à ma connaissance, il n’y en avait pas.»