Au Luxembourg - Ils achètent un vêtement par mois

Si les résidents sont sensibles à une consommation de vêtements plus éthique et durable, ils ne franchissent pas le pas.

L'institut de sondage a décrypté notre consommation vestimentaire à la demande de la campagne Rethink your Clothes. Un échantillon de 775 résidents, âgés de 16 à 64 ans, a été sondé entre le 10 et le 18 janvier dernier. Selon les sondés, la surconsommation est le premier défi à relever et 68% pendent que le consommateur a le pouvoir de faire évoluer la filière textile vers un production qui respecte les aspects environnementaux, sociaux et économiques. Une majorité de résidents recherchent des infos sur les marques de vêtements avant d'acheter et les deux-tiers ont dans leur garde-robe au moins un vêtement de seconde main ou labellisé.